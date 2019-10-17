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СБУ пресекла реализацию контрафактных сигарет

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В Донецкой области сотрудники СБУ пресекли реализацию контрафактных сигарет

В Донецкой области сотрудники СБУ изъяли контрафактные сигареты на более чем полтора миллиона гривен, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Курахово и оккупированного Донецка нелегально переправляли сигареты производства «Донецкой табачной фабрики» через линию разграничения. Затем через один из негосударственных почтовых сервисов контрафакт присылали в разные регионы Украины, а также за границу. Сбывали подделку под видом продукции известных марок.

Правоохранители обнаружили 20 ящиков контрафактного товара в Курахово, еще 40 — на транзитном почтовом отделении в Днепре. Всего было изъято почти 2000 блоков сигарет. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия.

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По аналогичной схеме действовал житель Гранитного. Контрафакт сначала переправлялся лодками через реку Калмиус, затем — автомобилем через так называемую серую зону. Правоохранители задержали авто злоумышленника на пути к Волновахе с 60-ю ящиками сигарет без акцизных марок.

По предварительным оценкам общая стоимость изъятого у дельцов контрафакта составляет более полутора миллиона гривен. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.


Автор: Оксана Ельченко
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