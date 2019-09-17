Синоптик: Завтра в Украину придет осенняя дождливая погода

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В среду, 18 сентября, в Украине ожидается существенное похолодание. Согласно прогнозу, завтра столбики термометров продемонстрируют всего +11…+15 градусов.

Среда, 18 сентября, запомнится украинцам холодной и дождливой погодой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Диденко, информирует enovosty.com/news.

По ее словам, «основным погодным ньюсмейкером» завтра станет сильный ветер. В западном и северо-западном регионах он будет дуть со скоростью 15-22 м/с.

Вместе с тем ожидается и существенное снижение температур. В среду будет по-осеннему прохладно – всего +11…+15. Немного теплее будет в южных областях, там столбики термометров поднимутся до +15…+21 градуса.

В столице страны завтра будет прохладно и влажно. Киевлянам рекомендуются прихватить с собой зонтики или дождевики. Не следует забывать и про сильный ветер, поэтому одеваться рекомендуется теплее. В Киеве 18 сентября воздух прогреется в дневное время максимально лишь до +13 градусов.

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Наталья Диденко также написала, что сейчас наша страна расположилась посредине между сильным антициклоном, расположенным над Великобританией, и огромным циклоном на северо-восточном направлении. Таким образом, сейчас антициклон Hanneke вовсю сражается с циклоном Ignaz за Украину.