СБУ провела антитеррористические учения в Рубежном (ФОТО)

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СБУ провела плановые антитеррористические учения в Рубежном

Координационная группа Антитеррористического центра Службы безопасности Украины провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

В двухдневных тренировках приняли участие сотрудники региональных подразделений Службы безопасности, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Государственной пограничной службы, представители местной власти.

Главной целью тренировочных сборов было повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз, проверка уровня защищенности стратегически важных объектов региона.

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По сценарию учений «террористы» пытались совершить несколько диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры города. Благодаря слаженным действиям силовиков условные преступники были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности — нейтрализованы.

Руководство штаба АТЦ СБУ проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив высокий уровень готовности задействованных подразделений к противодействию диверсиям и терактам.