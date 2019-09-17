СБУ блокировала механизм нелегальной переправки иностранцев через государственную границу

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Сотрудники СБУ блокировали механизм нелегальной переправки иностранцев через государственную границу

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины блокировала механизм нелегальной переправки граждан Украины и иностранцев через государственную границу в одну из стран Европейского Союза, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель области, работник одного из туристических агентств, вместе с сообщниками наладил изготовление поддельных паспортов граждан Украины, на основании которых изготавливались загранпаспорта. Заказчики получали документы с внесенными в них ложными установочными данными лица. В дальнейшем злоумышленник обещал «клиентам» помочь нелегально пересечь границу. Стоимость такой «услуги» составляла две тысячи евро.

Правоохранители задержали организатора противоправной схемы при передаче фиктивного паспорта и получения денег за переправку очередного заказчика через государственную границу. Во время санкционированных следственных действий в офисе организатора изъято внутренние и зарубежные украинские паспорта, печати, штампы и «черную» бухгалтерию, доказывающих проведения противоправной сделки.

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Организатор схемы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению всего круга причастных к противоправной схеме.

Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.