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Раскрыт главный кошачий секрет: стало известно, как эти животные общаются между собой

Главная » Последние новости » Новости общества » Раскрыт главный кошачий секрет: стало известно, как эти животные общаются между собой
 
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Оказывается, кошки общаются между собой благодаря микроорганизмам.

В ходе исследования, проведенного американцами, было продемонстрировано, что химические соединения, с помощью которых общаются кошки, издают бактерии, информирует enovosty.com/news.

Американские ученые из Калифорнийского университета обнародовали в научном издании PLOS ONE результаты нового исследования. Группа, состоящая из девяти биологов, занималась рассекречиванием одной из главных кошачьих загадок – способа коммуникации между собой.

Оказалось, что за «разговор» между двумя котами, главным образом, отвечают маленькие бактерии, живущие в железах животного. Именно микроорганизмы отвечают за тот запах, который будет выделяться вместе с секретом.

Специалисты Калифорнийского университета задействовали в своем эксперименте домашних кошек бенгальской породы. Оказалось, что микробы, живущие в парных железах возле анального отверстия, продуцируют 52 химвещества.

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В будущем исследователи планируют расширить свое исследование. Они планируют выяснить, как же бактерии попадают в организм котов и почему разные бактерии выделяют различный запах. Вскоре биологи хотят посвятить целую научную работу этим вопросам.


Автор: Катерина Лукьянчук
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