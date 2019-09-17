Обнаружено самое большое дерево в мире

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Международная группа ученых нашла рекордно большое дерево. Его высота составляет целых 88 метров.

Исследователи из Великобритании, США, а также Бразилии отыскали самое большое дерево во всем мире. Во время научной экспедиции в Амазонском лесу исследователи встретили 88-метровое дерево, информирует enovosty.com/news.

Растет рекордсмен на Гвианском щите. По словам исследователей, именно на нем прорастают 9% всех больших деревьев на Земле. Интересно, что огромные деревья производят такое же количество кислорода, как гектар тропического леса.

Данное дерево уже внесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Международная группа ученых рассказала, что за два года своей работы они изучили 850 участков леса Амазонки. Каждый из этих участков был 12 километров в длину и 300 метров в ширину. С 2016 года биологи нашли 15 гигантских деревьев, высота которых превышала 80 метров, однако выше 88 метров не удалось найти ни одного.

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На данный момент ученые выясняют, как дерево смогло вырасти таким высоким. Одна из теорий заключается в том, что оно росло вдалеке от промышленных сооружений и городов.