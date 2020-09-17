Ирина Верещук: Кабмин должен урегулировать кризис с хасидами на белорусско-украинской границе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Ирина Верещук: Кабмин должен урегулировать кризис с хасидами на белорусско-украинской границе (ВИДЕО) Ирина Верещук: Кабмин должен урегулировать кризис с хасидами на белорусско-украинской границе (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала ,почему государство должно оперативно вмешаться и решить проблему хасидов, которые уже длительный период находятся на границе Украины и Беларуси, почему была провалена информационная компания со стороны Украины ещё до начала паломничества, и стоит ли пускать в период ухудшения эпидемической обстановки в стране паломников из Израиля. Смотрите в сюжете.

«Сегодня у нас снова антирекорд более 3 тыс людей инфицированных. А сколько ещё будет антирекордов? Никому не известно! И хасиды на белоруско-украинской границе, которые с одной стороны, ограниченны мерами Украины по безопасности самих же хасидов в связи с эпидемией в Украине, а с другой стороны, есть их стремление и желание посетить в святые места в Умани, тоже понятно. Но, хочу отметить, что желание хасидов не должно выходить за рамки законов и ограничений Украины, даже если это и хасиды», — отметила нардеп, информирует enovosty.com/news.

Ежегодно в начале осени в украинский город Умань Черкасской области прибывают десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы отметить Новый год по иудейскому календарю, Рош-Ха-Шана, на могиле цадика Нахмана.