Инвесторы реагируют позитивно на системные решения в большом и среднем бизнесе, — Андрей Кривонос

Главная » Последние новости » Новости общества » Инвесторы реагируют позитивно на системные решения в большом и среднем бизнесе, - Андрей Кривонос Инвесторы реагируют позитивно на системные решения в большом и среднем бизнесе, - Андрей Кривонос

Закрыть Отправить

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года, уменьшить размер налогов и сделать их равными для всех плательщиков.

С вопросом относительно влияния реализации данных мер на инвестиционную привлекательность и бизнес-климат в стране «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, вице-президенту Ассоциации инвесторов в Украине Андрею Кривоносу, информирует enovosty.com/news.

Андрей Кривонос сообщает, что вся история современной Украины связана с налоговыми реформами

«Все года мы говорим, что платить теперь будем меньше и платить будут все. Но буквально через год-полтора опять возникают поправки, уточнения, специальные условия для отдельных категорий, отраслей, иногда и предприятий.

То, что в очередной раз пытаемся назвать полноценной налоговой реформой, на самом деле начинаем с тех же грабель – «единщики», ФОП, кассовые аппараты и другие раздражающие мелкий, но самый массовый бизнес. Это социально взрывные псевдореформы. Сам факт существования такой формы налогообложения обязан «закручиванию гаек» в налоговой сфере для малого бизнеса еще в 90-тых. Поднятие этих вопросов сегодня – это не реформы, это имитации, которые могут иметь плохие последствия, ну как минимум раскол монокоалиции, как это неожиданно и не звучит.

А вот реальные реформы в форме НнВК, Бюро финансовых расследований, трансфертного ценообразования, реформы ДФС и таможни, электронных таможенных декларации и много чего, что ожидаем, не проводятся, а просто «заговариваются».

Инвестиции, как внутренние, так и внешние, направляются в системные, организованные отрасли и бизнесы, которые могут быть прозрачными и понятным. Малый бизнес интересен экономике тем, что может платить много налогов при простой системе администрирования. Но в большинстве своем он инвестиционно непригодный – привлечения инвестиций, в том числе собственных самого предпринимателя, мало и как правило носит одноразовый характер. Средний бизнес и большой бизнес уже зависят от инвестиций. И привлечение их для такого бизнеса – первоочередная задача. Поэтому налоговые и административные барьеры негативно влияют на возможности привлечения средств.

Инвесторы будут реагировать позитивно как раз на системные решения в большом и среднем бизнесе, а за суетой для малого бизнеса будут наблюдать, скорее всего, отказываясь от проектов в крупном бизнесе.

И второй фактор: реформы «прямо сейчас», «в 2020 все сделаем заново», нужна «кардинальная реформа прямо сейчас» – еще больше пугают предпринимателей, инвесторов, кредиторов государства. Временной лаг от момента внедрения реформ до получения эффекта спрогнозировать точно невозможно. А также пресловутые бюджетные компенсаторы, о которых реформаторы забывают или игнорируют, вносят еще большую неразбериху в оценку эффекта от таких срочных реформ.

Давайте признаем, что Бюджет-2020 сверстан, как говорили, «на старой налоговой базе», поэтому внедрять новации следует с оглядкой на это.

Для повышения нашей инвестиционной привлекательности страны в целом, отдельных регионов должны сложиться факторы:

– долгосрочное (хотя бы среднесрочное) планирование (бюджет-2020 обещают делать последним одногодичным),

– реформа системы администрирования, реальная борьба с контрабандой и теневой экономикой,

– а также реформа самих налогов в привязке к необходимым компенсаторам,

– и все это собранное в единой концепции.

Как бы эта концепция не называлась – коалиционное соглашение, план действия правительства, политическое соглашение – не важно. Главное – собрать воедино цели, задачи, возможности и действия.

В любом другом случаем мы останемся опять такие неинтересными для инвесторов, зоной высоких политических рисков», — сообщает Андрей Кривонос