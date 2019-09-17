Европу ждет самая суровая зима за последние 30 лет
Группа международных синоптиков заявила, что зима 2020 года будет самой холодной и суровой за последние тридцать лет.
Ученые изучали перемещение потоков воздуха над европейскими странами с востока на запад, информирует enovosty.com/news.
Синоптики советуют готовится к сильным морозам. Но, кроме холода будут также и сильные осадки. Ожидается мощнейший циклон «Монстр с Востока», который будет свирепствовать этой зимой. На себе этой зимой почувствовали британцы, когда температура опускалась до — 14 градусов, а порывы ветра достигали 112 км/ч. Также многие регионы были покрыты 50 сантиметровым снежным покровом.
Погодные условия унесло жизни более 100 человек. Ученые говорят, что такой погоды следует ожидать во всей Европе в этом году.