Европу ждет самая суровая зима за последние 30 лет

Главная » Последние новости » Новости общества » Европу ждет самая суровая зима за последние 30 лет Европу ждет самая суровая зима за последние 30 лет

Закрыть Отправить

Группа международных синоптиков заявила, что зима 2020 года будет самой холодной и суровой за последние тридцать лет.

Ученые изучали перемещение потоков воздуха над европейскими странами с востока на запад, информирует enovosty.com/news.

Синоптики советуют готовится к сильным морозам. Но, кроме холода будут также и сильные осадки. Ожидается мощнейший циклон «Монстр с Востока», который будет свирепствовать этой зимой. На себе этой зимой почувствовали британцы, когда температура опускалась до — 14 градусов, а порывы ветра достигали 112 км/ч. Также многие регионы были покрыты 50 сантиметровым снежным покровом.

Погодные условия унесло жизни более 100 человек. Ученые говорят, что такой погоды следует ожидать во всей Европе в этом году.