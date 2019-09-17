Археологи нашли место, где Иисус появился после распятия

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Ученые обнаружили деревню, где, согласно Библии, возник Иисус после того, как был распят. Данное место было найдено археологами в Израиле.

Археологи совершили важную для христианского мира находку. Они обнаружили деревню, которую посетил Иисус после распятия. В Евангелии от Луки данное поселение называлось Эммаусом. Именно в нем, согласно библейским сведениям, Христос появился перед своими учениками, информирует enovosty.com/news.

Чтобы найти это место, ученые ориентировались на координаты, заданные в Библии. Там было указано, что город расположился в шестидесяти стадиях от Иерусалима (это, приблизительно, тринадцать километров). В найденном поселении были обнаружены постройки и керамика, возраст которых составляет более 2 тыс. лет.

Вокруг этого открытия уже возникло много споров. Скептики утверждают, что Библия – не достоверный источник, а археологи искажают факты.

Справка. Библейские предания утверждают, что два ученика Иисуса после пошли в Эммаус сразу же после распятия. По дороге к ним присоединился какой-то незнакомец, который расспрашивал о происходящих в Иерусалиме событиях. Как только апостолы добрались до Эммауса, этот незнакомый человек признался, что он и есть Иисус.

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