РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Royal Photographic Society 2019: лучшие работы с конкурса научной фотографии

Все фото »

Новости общества

17.08.2019 г.
17:28Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится жаркая погода
16.08.2019 г.
21:23"Hack Prozorro": Prozorro набирает хакеров для тестирования системы
20:58В Борисполе сбежал крупный наркопреступник: подробности
20:36Производство БТР-3 и БТР-4 под угрозой срыва: скандал в «Укроборонпроме»
19:0892% всей военно-технической помощи, полученной Украиной из-за рубежа, поступило из США
18:56В Камеруне пираты захватили в плен украинских моряков
16:31В Нацполиции сообщили, что большинство функционеров «пойдут в люди» работать с общиной
Все новости общества

Аналитика

16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...
15.08.2019

Рынок частных клиник: перезагрузка

Рынок частных клиник: перезагрузка
Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг ...
14.08.2019

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Вопреки разного рода политическим прогнозам, визит Зеленского в Турцию мог иметь исключительно экономический смысл. И действительно, определенные перспективы ...

Последние новости

17.08.2019 г.
17:28 Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится жаркая погода
17:18 Польша приблизилась к безвизовому режиму с США
16:41 Китай запустил в космос новую ракету (ВИДЕО)
16:23 Луценко: ГПУ и СБУ проводят спецоперацию по задержанию группы «черных» регистраторов
16:00 Возросло количество жертв пожара в одесской гостинице
14:59 В Днепре во время пожара произошел обвал: травмированы спасатели
14:46 Правоохранители озвучили три версии причин пожара в гостинице в Одессе
14:21 В Украину прибыла миссия ЕС по единому цифровому рынку
13:18 Такси с маршрутками ждут нововведения
12:55 О чем говорит встреча Зеленского со Вселенским патриархом
12:25 Почему взорвалась секретная ракета Путина и устроила Чернобыль-2, - журналист
12:22 Субсидии придется вернуть в бюджет: У кого из украинцев заберут помощь
11:52 Как быть здоровым: Названо очень простое решение спастись от многих проблем
11:48 Политолог назвал главную ошибку Зеленского
11:10 Катастрофа близко: Как температура +48°C изменит города на Земле?
10:59 Новый Троянский конь Путина: Что нужно делать СБУ
10:46 Украина готовится штурмовать международный рынок вооружений, - "Злой одессит"
10:04 Побег от СБУ израильского "наркокороля". Появилось детальное описание ошибки спецслужб
10:01 Из жизни ушел известный актер
09:36 Отмечен интересный момент, от которого зависит хороший секс
08:40 В Одесском отеле произошла трагедия, погибло 8 человек
08:36 Ученые назвали "ночные" причины, указывающие на риск появления рака
08:10 Всему виной конфуз: Почему не удалось арестовать Грымчака
16.08.2019 г.
21:37 Ученые рассказали, почему работа в офисе вредна для здоровья
21:23 "Hack Prozorro": Prozorro набирает хакеров для тестирования системы
20:58 В Борисполе сбежал крупный наркопреступник: подробности
20:36 Производство БТР-3 и БТР-4 под угрозой срыва: скандал в «Укроборонпроме»
20:16 BBC: В Зимбабве полиция жестоко разогнала митингующих (ВИДЕО)
19:56 Associated Press: Гренландия столкнулась с катастрофическими последствиями глобального потепления
19:33 В Украине размер средней заработной платы вырос на 19,7%
19:08 92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной из-за рубежа, поступило из США
18:56 В Камеруне пираты захватили в плен украинских моряков
18:29 В РФ "нежелательная организация" фонд "Свободная Россия" подвергся фишинговой атаке
18:05 В Украине рост производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 12%
17:53 В столице полным ходом идет реконструкция зоопарка (ВИДЕО)
17:32 В Минздраве увеличили перечень бесплатных лекарств для украинцев
17:11 Reuters: В Гренландии сообщили, что остров открыт для бизнеса, а не для продажи
16:54 Российский спецназ оконфузился, пытаясь проникнуть в помещение через окно (ВИДЕО)
16:31 В Нацполиции сообщили, что большинство функционеров «пойдут в люди» работать с общиной
16:12 В украинских школах начнут изучать курс финансовой грамотности по новым учебникам
15:52 Сергей Сагун рассказал об успехах работы системы ProZorro.Продажи
15:29 У оккупантов во время учений затонул танк и погибло четыре наемника, - ГУР
15:03 Санкции отбросили Россию в 90-е, - Злой Одессит
15:00 ВМС США исправили проблемы с двигателем на своем суперавианосце за 13 миллиардов долларов
14:45 Опубликован список самых популярных моделей электрокаров на украинском рынке
14:30 Стали известны подробности о будущей презентации Apple
14:15 Украинские солдаты принимают участие в учениях НАТО в составе батальона США (ВИДЕО)
14:01 Украинских школьников будут обучать финансовой грамотности
13:41 В Украине хотят запретить использовать счета ФОП для личных нужд
13:31 Эксперт рассказал, что ожидать от рынка недвижимости
13:30 Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за один день
13:24 Индия и Пакистан обвиняют друг друга в открытии огня
13:05 Детей без прививок перестанут пускать в детские сады и школы
12:44 ТОП-6 признаков приближающейся смерти
12:40 Конец эпохи контрабанды: мобильные операторы будут блокировать нелегальные телефоны
12:14 В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом (ВИДЕО)
12:10 Нотр-Дам может обрушится в любой момент из-за аномальной жары
12:04 Как заработать деньги из воздуха Днепропетровской области
11:55 Назван основной источник загрязнения атмосферы метаном
11:47 «Чернобыль на льду»: Плавучая российская АЭС скоро отправится в путешествие через Северный Ледовитый океан
Все новости »

Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится жаркая погода

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится жаркая погода
 
Печать Отправить на почту

 

 

Уже со следующей недели, согласно метеорологическому прогнозу от Натальи Диденко, в нашу страну возвратится летняя жара.

Наталья Диденко на своей странице в Facebook опубликовала свежий прогноз погоды в Украине. Согласно ему, лето возвратится к нам на Спаса, 19 августа, информирует enovosty.com/news.

Синоптик подметила, что пословица «пришел Спас, держи рукавицы на запас» в этом году неактуальна. Погода заставила украинцев померзнуть как раз до этого праздника, а после него – ожидается потепление.

Температура воздуха начнет выравниваться и улучшаться, по словам Натальи, уже в это воскресенье, 18 августа. В этот день прогнозируется в среднем +24…+29 градусов тепла. Холоднее будет в северных регионах – там ожидается +20…+24 градусов.

В ближайшие дни сильных осадков не предвидится. Небольшие дожди возможны в северных и восточных областях, однако они будут кратковременными и локальными.

Читайте: В Украину прибыла миссия ЕС по единому цифровому рынку

В столице завтра, 18 августа, воздух прогреется до комфортных +23…+24 градусов. Дождей в этот день не прогнозируется. 19 же августа в Киеве будет по-летнему тепло и солнечно. В понедельник столбики термометров продемонстрируют +25…+27 градусов выше ноля.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 187

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Все статьи


Читайте также

В Украину прибыла миссия ЕС по единому цифровому рынку
 Перепись населения Украины: когда и как она пройдет
В Украине на дороги госзначения дополнительно выделили более 2 млрд грн
 В Украине подорожают из-за новых стандартов бытовая и офисная техника
В Украине вдвое увеличился объем электронных денег
 Украину накроет жара
Украина увеличила привлечение кредитов в несколько раз
 В Украине резко подскочили цены на популярный овощ
Загрузка...

Армия

Самолет бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (США)
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Машина-амфибия M3 Amphibious Rig (Германия)
Cамолет-амфибия многоцелевой CL-415 M (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
РЫБАК
Алексей
ГАРАНЬ
Алексей
МОЧАНОВ
Роман
НАСИРОВ
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы



Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 