Синоптик рассказала, когда в Украину возвратится жаркая погода

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Уже со следующей недели, согласно метеорологическому прогнозу от Натальи Диденко, в нашу страну возвратится летняя жара.

Наталья Диденко на своей странице в Facebook опубликовала свежий прогноз погоды в Украине. Согласно ему, лето возвратится к нам на Спаса, 19 августа, информирует enovosty.com/news.

Синоптик подметила, что пословица «пришел Спас, держи рукавицы на запас» в этом году неактуальна. Погода заставила украинцев померзнуть как раз до этого праздника, а после него – ожидается потепление.

Температура воздуха начнет выравниваться и улучшаться, по словам Натальи, уже в это воскресенье, 18 августа. В этот день прогнозируется в среднем +24…+29 градусов тепла. Холоднее будет в северных регионах – там ожидается +20…+24 градусов.

В ближайшие дни сильных осадков не предвидится. Небольшие дожди возможны в северных и восточных областях, однако они будут кратковременными и локальными.

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В столице завтра, 18 августа, воздух прогреется до комфортных +23…+24 градусов. Дождей в этот день не прогнозируется. 19 же августа в Киеве будет по-летнему тепло и солнечно. В понедельник столбики термометров продемонстрируют +25…+27 градусов выше ноля.