Родителям на заметку: какие нововведения ждут школьников с нового учебного года

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До 1 сентября осталось совсем немного времени. Поэтому напомним, какие нововведения ждут школьников в 2019/2020 учебном году.

Украинских школьников ожидает ряд новых правил в школах, информирует enovosty.com/news.

Одно из них – отмена школьной униформы. В июне текущего года Владимир Зеленский обнародовал указ, позволяющий детям самостоятельно подбирать учебный гардероб. Помимовнешнего вида, ученикам разрешили выбирать и необходимую для них форму обучения (имеют право на составление индивидуального графика). В первую очередь, такое постановление касается тех, кто углубленно занимается спортом, музыкой, часто болеет или нуждается в специфических потребностях.

С нового учебного года вводится и электронный ученический билет. С его помощью родители смогут видеть, где находится их ребенок. Помимо этого, такой билет позволит ученикам оплачивать проезд в общественном транспорте.

С 1 сентября учителям официально запрещается оглашать оценки перед всем классом. В прошлое уходит и доска почета. В Минобразования напомнили, что каждый ученик уникален.

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Школьники начальных классов с 1 сентября будут обязаны передвигаться по городу в темное время суток исключительно в светоотражающих жилетах. Данной частью гардероба детей должно обеспечить государство.