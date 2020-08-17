Раб не имеет права на сопротивление: на улицах Беларуси не политический выбор, это выбор нравственный — Бутусов

Главная » Последние новости » Новости общества » Раб не имеет права на сопротивление: на улицах Беларуси не политический выбор, это выбор нравственный - Бутусов Раб не имеет права на сопротивление: на улицах Беларуси не политический выбор, это выбор нравственный - Бутусов

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Это самые великие дни Беларуси, и тот, кто будет стоять в стороне и не выступит за свержение Лукашенко, будет стыдиться своей трусости до конца своих дней.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов.

«Личность человека определяется в дни великих переломов, когда ты делаешь выбор, за который надо быть готовым отдать жизнь. Да, на улицах Беларуси не политический выбор, это выбор нравственный — а ты готов защитить невинных? Ты посмеешь убить дракона?

Спасибо вам — всем тем сотням тысяч, кто ради Чести и Достоинства, ради сопереживания убитым и искалеченным, вышел на улицы Беларуси на протест! Вы меняете себя, меняете время, меняете будущее, судьбу. Люди, вы — прекрасны, и ваш гражданский подвиг вдохновляет каждого неравнодушного, в любом уголке мира, и, конечно, особенно нас в Украине, где мы понимаем вас каждой частицей души!

Раб не имеет права на сопротивление, защищать принципы — это самая тяжелая ноша, которую поднимает только свободный человек.

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Про нашу революцию в Украине российская пропаганда распространяла шесть лет самую гнусную ложь — что события в Украине переворот, что все подстроено, что это американцы, НАТО, грантоеды, олигархи, оппозиция, наемники, боевики, провокаторы, что нет никакой Революции Достоинства, что нет никакой воли народа, что надо повиноваться и подчиняться любому беспределу.

В Беларуси все иначе — и государство и общество. Но понятие СОВЕСТИ — одинаковое. Большинство людей — также плачут, когда убивают и калечат невинных, также сострадают горю, также готовы рисковать собой ради других, ради совершенно незнакомых людей.

Гордимся вами и переживаем за вас. Смерть — диктатуре. Жыве Беларусь!», — написал Юрий Бутусов

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Напомним, российский историк Андрей Зубов написал на своей странице в Facebook:

«Стул под Лукашенко шатается, земля под ним горит. Он ведет себя всё более истерично. Гордо объявлявший, что раздаст оружие женщинам, чтобы защитить суверенитет Белоруссии от внешней агрессии, совсем недавно похвалявшийся, что 33 «богатыря» дают показания, Лукашенко, забыв про весь свой гонор, просит Путина помочь удержаться у власти, любой ценой. А цена для Путина одна — поглощение».