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Новые правила: Украинцам пояснили, как поехать на отдых в Турцию во время карантина

Главная » Последние новости » Новости общества » Новые правила: Украинцам пояснили, как поехать на отдых в Турцию во время карантина
 
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Во время прибытия в Турцию, согласно новым правилам, украинцам нужно будет заполнить специальную анкету

Турция применяет новые правила для туристов, которые пересекают границу этой курортной страны. В частности, все иностранные граждане, в том числе и украинцы, должны пройти проверку температуры и заполнить специальную анкету, информирует enovosty.com/news.

В анкете туристам нужно будет назвать адрес пребывания в стране, всю необходимую информацию о туристическом операторе, а также — название отеля, в котором гость будет проживать. Вся эта информация должна быть заполнена в аэропорту, далее её внесут в базу министерства внутренних дел Турции. Это делается для того, чтобы потом можно было без проблем и промедлений найти людей, которые летели в пределах двух рядов с человеком, у которого обнаружат коронавирус.

Кроме того, туристам напомнили о правилах проверки температуры тела. Если у человека она будет превышать 37,8 градуса, ему проведут повторную проверку через тридцать минут. Если она и дальше будет превышать норму, туриста отправят на осмотр к врачу. В случае возникновения сомнений, иностранцу в Турции бесплатно проведут ПЦР-тест на Covid-19. Если он будет отрицательным, турист с гидом сможет покинуть аэропорт. Если же тест окажется положительным, человека отправят на дообследование в больницу и там будет приниматься решение о дальнейшей судьбе туриста. Его могут госпитализировать либо изолировать.

Кроме того, украинским туристам напомнили о том, что Турция сейчас внесена в «зелёный» список, потому они не обязаны повторно проходить тест на коронавирус по возвращению домой или находиться в обсервации.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Турция сегодня является самым популярным заграничным местом отдыха для украинцев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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