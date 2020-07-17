Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины

Закрыть Отправить

Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представителей иностранных государств, информирует enovosty.com/news.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.