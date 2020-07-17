Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины
Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представителей иностранных государств, информирует enovosty.com/news.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.
Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.