Киберполиция блокировала деятельность онлайн-мошеников

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Киберполиция блокировала деятельность онлайн-мошеников, которые "заработали" около 1,5 млн грн

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины разоблачили преступную группу. Злоумышленники с декабря 2016 года обманули более 200 человек, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что фигуранты на торговой интернет-платформе создали 14 вебсайтов. На них они якобы продавали компьютерную, бытовую и оргтехнику. Также там размещали фиктивные предложения по аренде жилья. Получив от покупателей оплату — злоумышленники исчезали. Каждый такой сайт работал не более трех недель.

От мошеннических действий пострадали более 200 граждан. Сумма нанесенного ущерба составляет около 1,5 миллиона гривен. Правоохранители провели 18 обысков по месту расположения офисов, адресу проживания и в автомобилях злоумышленников. По результатам процессуальных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.