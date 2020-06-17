Стратегия «Самодостаточность»: ответ Минфина на кризис из-за пандемии

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Министерство финансов подготовило стратегию "Самодостаточность", в которой будут представлены направления действий Минфина в период борьбы с последствиями пандемии

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что негативное влияние пандемии на экономику Украины является вызовом и требует системных сильных решений, информирует enovosty.com/news.

«Ответ Минфина — Стратегия действий ведомства до 2023 года. Мы разработали и представили ее проект для публичного обсуждения. Наша цель — предложить обществу ответы на ключевые финансовые риски.

В документе с рабочим названием «Самодостаточность» (Graduate from IMF) в целом речь идет о пяти направлениях. Среди них:

— эффективные бюджетные расходы;

— налоговое стимулирование экономики;

— взвешенная финансовая и долговая политика;

— качественные кадры и диджитализация

— детенизация.

Стратегическая задача — избавиться от прямого финансирования МВФ. Для этого нуждаемся в большей самодостаточности, чтобы иметь возможность заимствовать на внутренних и внешних рынках капитала. На условиях, удовлетворяющих нас, а не кредиторов. Уверен, до 2022 года Украина завершит действующую программу с Фондом. Надеюсь, к тому времени выйдем на «ноль» в графе «кредиты МВФ» в бюджете.

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Это амбициозная, но реальная цель. Она требует пошагового плана действий, с четкими задачами и жесткими дедлайнами. Важно снизить соотношение долга к ВВП до 55%. Это уменьшит риски Украины как эмитента ценных бумаг и повлияет на улучшение рейтинга. Рассчитываем со временем получить рейтинг инвестиционного класса. На очереди — реформирование государственного банковского сектора. Уменьшим в два раза объемы неработающих кредитов. Будем возвращать доверие людей к банкам.

Один из шагов — повысить размер гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц в 800 000 гривен. Неотложные шаги — создание Службы финансовых расследований вместо налоговой милиции, введение «нулевой декларации», вывод из тени игорного бизнеса», — сообщает Сергей Марченко