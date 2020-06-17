Программа “Доступные кредиты 5-7-9%” должна быть более масштабной, — Александр Леонов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Программа “Доступные кредиты 5-7-9%” должна быть более масштабной, - Александр Леонов (ВИДЕО) Программа “Доступные кредиты 5-7-9%” должна быть более масштабной, - Александр Леонов (ВИДЕО)

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В Министерстве финансов сообщили, что по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” за прошедшую неделю было выдано 34 новых кредита на сумму около 24 млн грн. А по состоянию на 15 июня 2020 года уже выдано 639 кредитов на сумму около 405 млн грн.

С вопросом относительно эффективности работы программы “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что объем денежных средств, который выделяется, является недостаточным для поддержания бизнеса в условиях пандемии

“Очевидно, что на фоне проблем в экономике и на фоне дефицита бюджета, который был утвержден в размере 300 млрд грн, такие цифры являются просто мизерными. И на фоне сообщений о том, сколько бизнесов закрывается, в том числе точки общественного питания, такая программа должна быть более масштабной и речь должна идти о другом объеме денежных средств, которые должны выделяться. И поэтому пока это капля в море, которая не влияет на ситуацию с бизнесом и экономикой”, — говорит Александр Леонов.