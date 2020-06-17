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Прибыль госбанков увеличилась на 37%

Главная » Последние новости » Новости общества » Прибыль госбанков увеличилась на 37%
 
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В первом квартале 2020 года прибыль госбанков увеличилась на 37%

Министерство финансов Украины продолжает публиковать информацию о деятельности банков государственного сектора, информирует enovosty.com/news.

По итогам I квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 11,1 млрд грн, что на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд грн), из которых 94% (10,4 млрд грн) — прибыль АО КБ «ПриватБанк».

В I квартале этого года наблюдалось увеличение размера активов банков государственного сектора, в основном, за счет роста объема межбанковских кредитов на 25% (22 млрд грн), финансовых активов, которые рефинансируются НБУ на 13% (19 млрд) и объема кредитов и задолженности клиентов на 5% (12 млрд грн).

Отчетный квартал также характеризовался ростом средств клиентов (на 6% или 35 млрд грн), что произошло в результате увеличения объемов средств физических лиц на 9% (30 млрд грн). Рост средств юридических лиц составил 0,5% (1,2 млрд грн).

Читайте: Украинцев ждут дешевые кредиты. Но есть важный момент


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 60

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