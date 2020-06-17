Кабмин утвердил изменения к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»: деньги станут более доступными для бизнеса

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Правительство утвердило изменения к программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства». Соответствующее решение было принято сегодня — на заседании правительства, информирует enovosty.com/news.

«Мы почти каждый день обсуждаем со специалистами банков-партнеров как работает программа и как сделать ее доступной. Сегодня на заседании Правительства был вынесен и принят новый пакет изменений, наработанный совместно с Минфином, который урегулирует выявленные проблемы и повысит эффективность программы», — комментирует решение правительства заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

В частности, решено:

• смягчить требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде;

• снять ограничения по направлениям использования средств, полученных субъектами предпринимательства для финансирования оборотного капитала;

• снять ограничения по максимальной сумме кредита в рамках Программы, оставив ограничения лишь по размеру госпомощи;

• привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствии с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы «Доступные кредиты «5-7-9%».

Важно, микро- и малый бизнес сможет обратиться за получением кредитов по новым правилам сразу после внесения Советом Фонда развития предпринимательства соответствующих изменений в Программу «Доступные кредиты 5-7-9» и обновления соглашений с уполномоченными банками.

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