Нацполиция задержала банду вымогателей (ВИДЕО)

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В Кривом Роге Нацполиция задержала банду вымогателей

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи Криворожского отдела полиции Нацполиции под процессуальным сопровождением Криворожской местной прокуратуры и силовой поддержки спецподразделения КОРД задержали четырех жителей города Кривой Рог, которые требовали средства с пострадавшего, информирует enovosty.com/news.

Организатором преступной группы оказался 44-летний житель Кривого Рога. Заручившись поддержкой «единомышленников», которые уже имели опыт пребывания в местах лишения свободы, задержанный и его сообщники запугивали граждан

В частности в течение месяца, совершая физическое воздействие и психологическое давление путем поджога входной двери квартиры и подкладывания погребального венка, адресованного потерпевшему, требовали с последнего денежные средства в сумме 50 000 долларов США.

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В рамках уголовного производства была задокументирована их преступная деятельность. Во вторник, 16 июня, во время получения злоумышленниками части от оговоренной суммы — 10 000 долларов США, всех четырех задержали правоохранителями.