Разгадали тайну египетского стекла из пустыни

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Специалисты из Австралии уверены, что им удалось разгадать тайну происхождения стекла, которое было найдено в Ливийской пустыне.

Отмечается, что этот материал очень плотный и имеет желтый окрас. Его чаще всего можно встретить в восточной части Ливии или на западе Египта, информирует enovosty.com/news.

После многочисленных анализов, ученые пришли к выводу, что это стекло имеет внеземное происхождение. Скорее всего оно образовалось после падение метеорита. Так как в его составе было найдено вещество реидит, которое может появится только в результате высокого давления. Австралийские ученые говорят, что падение метеорита могло стать причиной образования высокого давления.

Появилось это стекло около 30 миллионов лет назад. Известно, что это желтое стекло использовалось для брошки-скарабея, которую носил фараон Тутанхамон.