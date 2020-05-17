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Киевляне досрочно завершили карантин и массово ринулись в ботанический сад без масок и соблюдения дистанции (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Киевляне досрочно завершили карантин и массово ринулись в ботанический сад без масок и соблюдения дистанции (ФОТО)
 
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В ботаническом саду им. Гришко в Киеве, в эти выходные можно было наблюдать массовое паломничество киевлян и гостей столицы, которые небольшими компаниями вместе с детьми выбрались полюбоваться красотами природы.

К сожалению, столичные власти констатируют тот факт, что большая часть праздно гуляющего люда уже отказалась от ношения масок и не соблюдает социальную дистанцию в 1,5 метра, информирует enovosty.com/news.

Киевляне досрочно завершили карантин и массово ринулись в ботанический сад без масок и соблюдения дистанции (ФОТО)

На выходные можно было наблюдать толпы гуляющих людей не только в ботаническом саду, но и в бывшей резиденции Януковича — Межигорье, ситуация с наличием масок и дистанцией, там, к сожалению, была аналогичная.

Киевляне досрочно завершили карантин и массово ринулись в ботанический сад без масок и соблюдения дистанции (ФОТО)

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Киевские власти призывают граждан не игнорировать меры безопасности и помнить, что вирус все ещё циркулирует на территории Украины, поэтому заразиться и заболеть может каждый.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 17252

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