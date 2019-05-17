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ЕС планирует запретить въезд украинцам с российскими паспортами

Главная » Последние новости » Новости общества » ЕС планирует запретить въезд украинцам с российскими паспортами
 
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ЕС рассматривает вероятность введения санкций против украинцев, получивших паспорт РФ по упрощенной процедуре

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС рассматривает вероятность введения санкций против украинцев, получивших паспорт РФ по упрощенной процедуре, информирует enovosty.com/news.

Решение относительно ведения санкций Евросоюз может принять после окончательных выводов Комиссии, изучающей вопрос о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

ЕС планирует запретить въезд украинцам с российскими паспортами

Послы ЕС также обсудили вероятность наказания Российской Федерации за паспортизацию украинцев.

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Напомним, ранее сообщалось, что в РФ приняли решение об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса. Позднее стало известно, что паспорта будут действовать только в Ростовской области. По данным официального представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка, на оккупированном Донбассе проводится активная агитация местных жителей относительно необходимости получения паспортов РФ.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 91

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