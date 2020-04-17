В Сети появилась смешная фотожаба про «антиколомойский закон»

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Известный блогер и политический обозреватель Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook высмеял работу депутатов Верховной Рады, которые под разными предлогами оттягивают принятие так называемого "антиколомойского закона".

Фото: Алексей Голобуцкий/Facebook, информирует enovosty.com/news.

Напомним, «Антиколомойский» законопроект Рада приняла в первом чтении 30 марта. Его принятие является главным требованием МВФ. Закон призван не допустить возвращения национализированных банков, в частности «Приватбанка», бывшим владельцам.

Для того, чтобы затянуть принятие закона, ранее 28 нардепов подали к «антиколомойскому» законопроекту 16 381 поправку. Это рекордное количество правок в истории работы ВР.