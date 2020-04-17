Сотни тысяч детей оказались под угрозой из-за экономического кризиса в 2020 году, — ООН

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

17.04.2020 г.
13:40Сотни тысяч детей оказались под угрозой из-за экономического кризиса в 2020 году, - ООН
13:00В МВД рассказали, кому можно будет заходить в церковь во время пасхальных богослужений
09:23Ученые назвали температуру, при которой коронавирус "отключается"
07:30На Пасху будет холодно: синоптики рассказали, чего ждать от погоды на выходных
07:15Фото дня: в Норвегии живет самый спортивный кот в мире (ФОТО)
16.04.2020 г.
20:46В Украину вернулись 20 военных и гражданских в рамках обмена пленными с ОРДЛО (ФОТО)
19:19В Украине до конца июня продлевают карантин: подробности
Все новости общества

Аналитика

17.04.2020

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
О практических и юридических проблемах антиэпидемической политики, о необходимых законодательных изменениях и посткризисных ожиданиях бизнеса, наше интервью ...
14.04.2020

Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы

Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Беспрецедентные ограничения в связи с пандемией коронавируса касаются как населения, так и украинского бизнеса. Это может оказаться слишком болезненной ...
13.04.2020

Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады

Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Пандемия коронавируса ускорила начало нового мирового экономического кризиса, о котором многие аналитики предупреждали уже давно. Однако его последствия ...

Последние новости

17.04.2020 г.
15:00 В День армии Ирана вместо военного парада провели выставку медицинского оборудования
14:40 Запретить могут и у нас: в Грузии ввели запрет передвижений на легковых авто
14:39 Системы вентиляции могут стать один из способов заражения коронавирусом, - учёные
14:32 Ученые разделили коронавирус на три генетических типа, характерные для разных стран
14:20 В Казахстане потерпел крушение истребитель МиГ-31 местных ВВС (ВИДЕО)
14:17 Уборка сухих листьев на кладбище закончилась пепелищами в нескольких сёлах Житомирской области (ВИДЕО)
14:00 В старом гараже в Англии обнаружили простоявший там 20 лет ВАЗ-2104 (ФОТО)
13:55 Врачи отмечают высокую летальность у пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ
13:46 Учёные обнаружили планету похожую на Землю, где может существовать жизнь
13:44 "Это похлеще коронавируса": Украина превращается в пустыню и это большая беда
13:40 Сотни тысяч детей оказались под угрозой из-за экономического кризиса в 2020 году, - ООН
13:34 Загрязнение воздуха может напрямую влиять на увеличение смертности от COVID-19
13:31 Комаровский дал важные советы, как спасаться от гари и дыма
13:26 Если учёные не разработают вакцину, карантин может продлиться до 2022 года, - учёные
13:20 Слишком много вопросов: Великобритания пересмотрит отношения с Китаем после пандемии
13:19 Радиационный фон в Киеве и области в норме, - Кличко
13:06 Стало известно, когда Украина получит первый транш по новой программе МВФ
13:00 В МВД рассказали, кому можно будет заходить в церковь во время пасхальных богослужений
12:57 Скандал в «Парковом»: Богдан поставил на место смотрящих за ГАСИ Родина и Культенко - СМИ
12:40 В продаже появился уникальный спорткар Aston Martin V12 Zagato (ФОТО)
12:26 Блогер рассказал о танковой дилемме российской недоимперии
12:24 Пылевая буря в Киеве: Как необычное явление повлияет на людей и урожайность
12:20 Южная Корея вынуждена перенаправить $733 млн из оборонного бюджета на борьбу с COVID-19
12:19 Коронавирус в США: Трамп сделал важное заявление
11:38 Расстрел молодой пары в Кривом роге. У Авакова раскрыли жуткие детали
11:28 Министр Степанов назвал виновных в жутком дыме в Киеве и рассказал о текущей ситуации
11:22 Бывший боевик отказался от обмена и наехал на "ЛНР". Циничное ВИДЕО
09:23 Ученые назвали температуру, при которой коронавирус "отключается"
09:20 Кадыров поставил Кремлю ультиматум, - Аnti-colorados
09:18 "Самый грязный город в мире": жителей Киева просят не открывать окна
08:46 В ООН предупредили об опасности: Коронавирус угрожает жизни сотен тысяч детей
08:15 ВСУ отбили атаку врага на Донбассе
07:50 ТОП-10 лучших семейных внедорожников 2020 года
07:40 Крупнейший китайский гидросамолет успешно прошел испытания (ВИДЕО)
07:30 На Пасху будет холодно: синоптики рассказали, чего ждать от погоды на выходных
07:21 В Киеве водитель перепутал полосы и мчал по встречной (ВИДЕО)
07:15 Фото дня: в Норвегии живет самый спортивный кот в мире (ФОТО)
07:12 Саудовская Аравия выделит полмиллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
06:38 Киев возглавил мировой рейтинг городов с наибольшим загрязнением воздуха
06:30 Ким Чен Ын впервые не явился на церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена
01:11 Исландию признали лучшей в борьбе с коронавирусом
16.04.2020 г.
23:55 Новая карикатура Сергея Елкина о кремлевской башне стала хитом Сети
23:51 Фото дня: Новые правила на КПП под Киевом - автомобили в осаде (ФОТО)
23:11 Курьез дня: Ведущий прогноза погоды на BBC завершил программу "ураганным" соло на барабанах
23:00 Коронавирус в Украине: где заразились больше всего
22:35 СБУ разоблачила коррупционную схему на 1,4 млрд грн при закупках продуктов для исправительных учреждений
22:23 Обычному человеку можно не опасаться заражения коронавирусом через одежду, - исследование
22:16 Противомалярийный препарат Плаквенил облегчает симптомы, но не влияет на процесс выздоровления, - ученые
22:09 Симптомы у детей при коронавирусе отличаются от взрослых, - исследование
21:42 В Грузии полностью запретили передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса
21:30 ФСБ РФ объявила о задержании очередного подростка, готовившего нападение на школу
21:27 Коронавирусный апокалипсис в Южной Америке
20:59 В Египте найден уникальный корабль, описанный Геродотом
20:46 В Украину вернулись 20 военных и гражданских в рамках обмена пленными с ОРДЛО (ФОТО)
20:38 В Великобритании растет число умерших от COVID-19
20:25 Мэр Днепра осуществил угрозу храму РПЦ: у входа вырыли траншею (ФОТО)
19:59 Путин сообщил, что "заставит отступить угрозу" и перенес парад Победы
19:36 В Москве все-таки взорвали вирусную бомбу, - эксперт
19:19 В Украине до конца июня продлевают карантин: подробности
18:58 Олег Голубенко рассказал о возможных источниках покрытия дефицита госбюджета
Все новости »

Сотни тысяч детей оказались под угрозой из-за экономического кризиса в 2020 году, — ООН

Главная » Последние новости » Новости общества » Сотни тысяч детей оказались под угрозой из-за экономического кризиса в 2020 году, - ООН
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотни тысяч детей могут умереть в этом году из-за глобального экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, и еще десятки миллионов могут оказаться в крайней нищете в результате кризиса, предупредила ООН в четверг.

Всемирный орган также заявил в отчете о рисках, что почти 369 миллионов детей в 143 странах, которые обычно используют школы в качестве надежного источника ежедневного питания, теперь вынуждены искать другие места., информирует enovosty.com/news.

«Мы должны действовать сейчас в отношении каждой из этих угроз нашим детям», — сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Лидеры должны сделать все возможное, чтобы смягчить последствия пандемии. То, что началось как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, превратилось в серьезное испытание для глобального обещания никого не оставлять позади».

Новый коронавирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19, впервые появился в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По данным Reuters, на сегодняшний день он заразил более 2 миллионов человек, в результате чего погибло 138 000 человек в 213 странах.

В докладе ООН содержится предупреждение о том, что «экономические трудности, с которыми сталкиваются семьи в результате глобального экономического спада, могут привести к сотням тысяч дополнительных смертельных случаев среди детей в 2020 году, что сведет на нет последние 2–3 года прогресса в снижении младенческой смертности в пределах одной и той же страны».

Читайте: В ООН предупредили об опасности: Коронавирус угрожает жизни сотен тысяч детей

В связи с тем, что предприятия закрылись, и более миллиарда человек остаются дома, чтобы избежать распространения вируса, Международный валютный фонд предсказал, что в этом году мир переживет самый крутой спад со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Организация Объединенных Наций заявила, что, по оценкам, от 42 до 66 миллионов детей могут оказаться в крайней нищете в результате кризиса в этом году.

В докладе ООН о детях также говорится, что 188 стран объявили о закрытии школ по всей стране, что затронуло более 1,5 миллиарда детей.

Читайте: Украинцы тратят больше, чем получают

«Потенциальные потери, которые могут возникнуть в процессе обучения для современного молодого поколения и для развития их человеческого капитала, трудно прогнозировать», — говорится в заявлении. «Более двух третей стран ввели национальную платформу дистанционного обучения, но среди стран с низким уровнем дохода эта доля составляет всего 30 процентов».

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 76

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Все статьи


Читайте также

В День армии Ирана вместо военного парада провели выставку медицинского оборудования
 Врачи отмечают высокую летальность у пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ
Загрязнение воздуха может напрямую влиять на увеличение смертности от COVID-19
 Слишком много вопросов: Великобритания пересмотрит отношения с Китаем после пандемии
Южная Корея вынуждена перенаправить $733 млн из оборонного бюджета на борьбу с COVID-19
 В ООН предупредили об опасности: Коронавирус угрожает жизни сотен тысяч детей
Принц Уильям открыл больницу скорой помощи для зараженных COVID-19 (ФОТО)
 Коронавирус в Украине: где заразились больше всего

Армия

Самолет МИГ-29
Самоходная гаубица 152-мм 2С3 «Акация»
Боевая машина пехоты Puma (Германия)
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Вся армия    >>

Персоны

Косюк
Юрий
Марченко
Оксана
Ложкин
Борис
Евгеньевич
Сытник
Артем
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы…»


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады (24345)

В Кремле засуетились: день расплаты приближается, - историк (18830)

Новая карикатура Сергея Елкина о кремлевской башне стала хитом Сети (8847)







Алексей Кущ

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



kyivtails

Loading...



bigmir)net TOP 100

 