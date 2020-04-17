Сотни тысяч детей оказались под угрозой из-за экономического кризиса в 2020 году, — ООН

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Сотни тысяч детей могут умереть в этом году из-за глобального экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, и еще десятки миллионов могут оказаться в крайней нищете в результате кризиса, предупредила ООН в четверг.

Всемирный орган также заявил в отчете о рисках, что почти 369 миллионов детей в 143 странах, которые обычно используют школы в качестве надежного источника ежедневного питания, теперь вынуждены искать другие места., информирует enovosty.com/news.

«Мы должны действовать сейчас в отношении каждой из этих угроз нашим детям», — сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Лидеры должны сделать все возможное, чтобы смягчить последствия пандемии. То, что началось как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, превратилось в серьезное испытание для глобального обещания никого не оставлять позади».

Новый коронавирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19, впервые появился в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По данным Reuters, на сегодняшний день он заразил более 2 миллионов человек, в результате чего погибло 138 000 человек в 213 странах.

В докладе ООН содержится предупреждение о том, что «экономические трудности, с которыми сталкиваются семьи в результате глобального экономического спада, могут привести к сотням тысяч дополнительных смертельных случаев среди детей в 2020 году, что сведет на нет последние 2–3 года прогресса в снижении младенческой смертности в пределах одной и той же страны».

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В связи с тем, что предприятия закрылись, и более миллиарда человек остаются дома, чтобы избежать распространения вируса, Международный валютный фонд предсказал, что в этом году мир переживет самый крутой спад со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Организация Объединенных Наций заявила, что, по оценкам, от 42 до 66 миллионов детей могут оказаться в крайней нищете в результате кризиса в этом году.

В докладе ООН о детях также говорится, что 188 стран объявили о закрытии школ по всей стране, что затронуло более 1,5 миллиарда детей.

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«Потенциальные потери, которые могут возникнуть в процессе обучения для современного молодого поколения и для развития их человеческого капитала, трудно прогнозировать», — говорится в заявлении. «Более двух третей стран ввели национальную платформу дистанционного обучения, но среди стран с низким уровнем дохода эта доля составляет всего 30 процентов».

Источник: Reuters