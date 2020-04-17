СБУ блокировала мощный канал сбыта контрафактных сигарет (ВИДЕО)

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В Полтаве СБУ блокировала мощный канал сбыта контрафактных сигарет

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Полтаве мощный канал сбыта контрабандных и контрафактных сигарет, информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, несколько полтавчан организовали незаконную схему реализации табачных подакцизных изделий. Сигареты злоумышленники получали из других областей Украины и из-за рубежа. Хранили их в различных арендованных складских помещениях города. Сбывали «товар» мелкооптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров на Полтавщине.

В ходе проведения обысков по местам хранения продукции правоохранители изъяли сигареты с признаками контрафакта известных торговых марок. Производители фальсификата указывали на пачках легальные фабрики, расположенные в Украине и других странах мира.

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Всего изъято 162 000 пачек сигарет, общей стоимостью более 3 миллионов гривен. Табачные изделия изъяты как вещественные доказательства для проведения товароведческой экспертизы. По результатам расследования будет принято решение относительно сообщения о подозрении фигурантам производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.