Нацполиция задержала преступную группу, которая совершила разбойное нападение на предпринимателя

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Нацполиция задержала преступную группу, которая совершила разбойное нападение на предпринимателя с целью завладения денежными средствами

В Херсоне Нацполиция задержала преступную группу, которая совершила разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области , информирует enovosty.com/news.

В декабре четыре человека начали «решать вопрос» с местным предпринимателем по открытию бизнеса. После отказа предпринимателя мужчины напали на него и избили. Через несколько дней состоялась похожая ситуация, но на этот раз мужчины связали предпринимателя, вывезли в лес и начали бить, угрожая оружием и требуя денег

Пострадавший отдал преступникам все свои банковские карточки, указав пароли. Нападавшие сняли с карточек все деньги и оформили на предпринимателя онлайн-кредиты. В результате они получили сорок пять тысяч гривен преступным путем.

В полицию мужчина обратился только через неделю после совершенного преступления, ведь нападающие продолжали ему угрожать. Оперативники выяснили, что злоумышленники постоянно меняли места жительства. Неделю назад было установлено, что мужчины находятся дома в областном центре. Полицейские определили автомобиль, на котором передвигаются двое подозреваемых и подготовили ловушку на одной из улиц города, где мужчины были задержаны.

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