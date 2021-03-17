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В Украине ситуация с COVID-19 неутешительная, — Reuters

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Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине ситуация с COVID-19 неутешительная, новые штаммы быстро распространяются и приводят к ужасным последствиям

В Украине зарегистрирован рекордный ежедневный максимум смертей от COVID-19 — 289 смертей за последние 24 часа, что побудило премьер-министра призвать местные власти ввести более строгие ограничения для сдерживания его распространения. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Reuters

В прошлом месяце украинские власти продлили карантинные ограничения до конца апреля, но позволили некоторым регионам ослабить карантинные ограничения.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что во вторник было госпитализировано рекордное число украинцев с COVID-19 — 4887 человек, что почти на 15% больше предыдущего максимума. По словам Степанова, за последние 24 часа было зарегистрировано 11 833 новых случаев заражения. На данный момент в Украине зарегистрировано 1489023 случаев заражения COVID-19 и 28986 смертей.

В Украине ситуация с COVID-19 неутешительная, — Reuters

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«Ситуация с коронавирусом неутешительна, много госпитализаций и тяжелых случаев. Новые штаммы быстро распространяются и приводят к более ужасным последствиям», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

«Местные власти имеют право ужесточить карантинные ограничения и поэтому я призываю местные власти не ждать каких-либо инструкций, а принимать необходимые решения — если вы видите увеличение количества заболевших, количество госпитализированных — вводите дополнительные ограничения», — сказал Шмыгаль

С 19 марта власти Львова вводят жесткие карантинные ограничения, закрывают кафе, рестораны, непродовольственные магазины и вводят запрет на массовые мероприятия.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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