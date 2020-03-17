Контрразведка СБУ фиксирует агрессивные попытки вербовки украинцев террористами «Л/ДНР» (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ разоблачила агрессивные попытки вербовки украинцев террористами «Л/ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные факты попыток представителей контролируемых спецслужбами РФ террористических группировок завербовать жителей Донецкой и Луганской областей для выполнения разведывательно-подрывных задач в ущерб государственной безопасности Украины, информирует enovosty.com/news.

Оперативники СБУ установили, что жительница временно оккупированной Макеевки была незаконно задержана представителями так называемой «МГБ ДНР» за якобы нелегальные валютные операции. Используя психологическое давление, запугивание и угрозы уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на подконтрольной украинской власти территории Донбасса. В ходе проверки было установлено, что женщина не выполняла преступных задач в интересах террористической организации. По материалам следователей СБУ решением суда женщина освобождена от уголовной ответственности.

Также в Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила другую попытку вербовки нашего соотечественника так называемой «МГБ ЛНР». Контролируемые российскими спецслужбами боевики под вымышленным предлогом незаконно задержали предпринимателя с временно оккупированного Луганска. Обвинив мужчину в якобы хранении оружия для совершения диверсий, злоумышленники требовали от него периодически посещать подконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Там он должен был собирать информацию о дислокации и перемещении украинских военных подразделений и передавать полученные сведения представителям так называемого «МГБ ЛНР».

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Чтобы склонить луганчанина к противоправной деятельности, к нему применялись пытки. Освободиться из тюрьмы мужчине удалось лишь после подписания согласия на конфиденциальное сотрудничество с так называемой «МГБ ЛНР». Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области гражданин сразу обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания.