«Киевводоканал» начал прием граждан через Skype

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Компания «Киевводоканал» начала прием граждан через Skype-связь

Компания ПАО «Киевводоканал» ввела ограничения на посещение Центров обслуживания и организовала прием посетителей через Skype. Об этом компания ПАО «Киевводоканал» сообщила в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Центры обслуживания компании по адресам б-р Чоколовский, 40 и ул. Академика Вильямса, 3/7 не проводят прием граждан.

А решать все проблемы можно будет с помощью Skype KVKChokolivskyi40.

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Напомним, «Киевводоканал» является коммунальным предприятием, которое отвечает за забор, транспортировку и подачу питьевой воды киевлянам.