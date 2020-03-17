«Киевводоканал» начал прием граждан через Skype
Компания «Киевводоканал» начала прием граждан через Skype-связь
Компания ПАО «Киевводоканал» ввела ограничения на посещение Центров обслуживания и организовала прием посетителей через Skype. Об этом компания ПАО «Киевводоканал» сообщила в Facebook, информирует enovosty.com/news.
В связи с введением ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Центры обслуживания компании по адресам б-р Чоколовский, 40 и ул. Академика Вильямса, 3/7 не проводят прием граждан.
А решать все проблемы можно будет с помощью Skype KVKChokolivskyi40.
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Напомним, «Киевводоканал» является коммунальным предприятием, которое отвечает за забор, транспортировку и подачу питьевой воды киевлянам.