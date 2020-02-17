Историческое фото: Лондонские денди слушают хиты Элвиса Пресли в звукоизолирующих кабинках, 1955 год (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Историческое фото: Лондонские денди слушают хиты Элвиса Пресли в звукоизолирующих кабинках, 1955 год (ФОТО) Историческое фото: Лондонские денди слушают хиты Элвиса Пресли в звукоизолирующих кабинках, 1955 год (ФОТО)

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На фото любители музыки прослушивают пластинки с музыкальными новинками в звукоизолирующих кабинках специализированного магазина в Лондоне.



Фото: Helgi Sharp. Лондон, 1955 год, информирует enovosty.com/news.

Немного из истории звукозаписи:

В 1877 году – Томас Эдисон придумал фонограф – первый аппарат записи звука. Хоть Эдисон и прославился электрическими изобретениями, но фонограф был первым механическим инструментом. Поначалу изобретатель совершенно не предполагал, что на него будет записываться музыка, а создавал его как личный диктофон для своих идей.

За следующий этап нужно благодарить Александра Белла, который в 20-х годах прошлого века соорудил не только телефон, но и граммофон, ставший фактически продолжением фонографа. Музыку уже можно было и записывать, и слушать.

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И, наконец, в 1877 году Эмиль Берлинер изобрел первую плоскую круглую пластинку. Тут все и началось: всякие стартаперы поняли, что на этом можно неплохо заработать, стали выпускать пластинки, граммофоны, и развивалось это все стремительным образом: 1897 год – произведено 500 тыс. пластинок, 1899 – 2,8 млн.

Тогда же была придумана и согласована стандартная скорость – 78 оборотов в минуту. А первыми звездами этой тиражируемой граммофонной эры стали оперные певцы, главным из которых был Энрико Карузо.

После изобретения звукозаписи произошло второе важное событие, сделавшее музыку гораздо доступней народным массам. Маркони в Европе и Попов в России изобрели радио в 1910-м году.

Музыка стала электрифицироваться. Граммофоны были механическими, звукозапись тоже продолжала оставаться механической, только в 1925-м году был изобретен микрофон, а первой суперзвездой этой звуковой эры стал Луи Армстронг.

Перед второй мировой войной в Германии изобрели магнитофон. Запись велась не на пленку, а на медную проволоку, бобин не было. В продажу они не поступили, использовались только для агентуры.

В 1947 году разработали новые стандарты грампластинок. Это привело к лучшему звучанию и небывалому развитию музыкального радио. До этого вся музыка на радио звучала исключительно живьем, у радиостанций были свои оркестры – эстрадный, симфонический, народных инструментов и т.п.. Все это было крайне громоздко и затратно. Пластинки же совершили революцию, благодаря чему появилось множество новых музыкальных радиостанций.

В 1953 году произошло знаковое событие — Элвис Пресли в Мемфисе пришел в студию звукозаписи к Сэму Филипсу. Пришел, чтоб записать звуковое письмо маме в честь ее дня рождения. В качестве поздравления он напел очень известную песню «That’s all right, mama». Владелец студии услышал, что у парня волшебный голос – так Сэм Филипс стал саунд-продюсером Элвиса Пресли, «короля рок-н-ролла» и одного из самых успешных и знаменитых исполнителей поп-музыки 20 века.