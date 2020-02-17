Сивохо будет «наводить мосты» с Донбассом с помощью платформы примирения и единства

Главная » Последние новости » Новости общества » Сивохо будет "наводить мосты" с Донбассом с помощью платформы примирения и единства Сивохо будет "наводить мосты" с Донбассом с помощью платформы примирения и единства

Закрыть Отправить

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск платформы «примирения и единства» Киева с оккупированным Донбассом

Сивохо рассказал про запуск «Национальной платформы примирения и единства», цель которой «наводить мосты» между свободной и оккупированной территории Украины, информирует enovosty.com/news.

«Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать.Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит.

19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – «наводить мосты». Меньше слов — больше дел», — написал на русском языке советник секретарая РНБО Сергей Сивохо в на своей странице в Facebook.

Он прикрепил к своему сообщению видеоролик, в котором заявил, что «задачи определены» и начинается работа.