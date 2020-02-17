СБУ пресекла деятельность межрегиональной наркогруппировки (ВИДЕО)
Сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте метамфетамина
В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегиональной наркогруппировки, участники которой занимались производством и сбытом синтетических психотропных веществ, информирует enovosty.com/news.
В состав организованной группы входили жители Запорожской и Днепропетровской областей, которые уже имеют судимости за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина они оборудовали в квартире одного из участников группировки.
Компоненты для изготовления психотропных веществ дельцы заказывали через интернет, а также на специализированных сайтах по продаже химических соединений. Готовый «товар» сбывали оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров на территории южного региона, а также отправляли в Донецкую область. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники изготавливали до 2 килограммов психотропных веществ стоимостью более 2 миллионов гривен по теневым расценкам.
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