Нацполиция задержала иностранца за вымогательство 20 000 долларов (ВИДЕО)

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В Хмельницком сотрудники Нацполиции задержали иностранца за вымогательство 20 000 долларов

В Хмельницком работники полиции задержали иностранца за вымогательство 20 000 долларов с местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Хмельницким управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины (НПУ) была получена информация о факте вымогательства денег. 57-летняя жительница города Хмельницкий сообщила, что у нее требует 20 000 долларов США сожитель дочери.

Гражданин Армении, находясь в Хмельницком, требовал у 57-летней женщины несуществующий долг. В случае отказа отдать деньги злоумышленник угрожал потерпевшей физической расправой. Мужчину задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ, оперативники уголовного блока, следователи и спецназовцы КОРДа полиции Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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