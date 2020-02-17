Милованов планирует отдать госбольницы и университеты частным инвесторам

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Тимофей Милованов сообщил, что в министерстве планируют передать в концессию университеты и больницы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в министерстве планируют передать в управление частным инвесторам государственные больницы и университеты, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что сейчас в концессию планируют передать аэропорты, вокзалы и порты, а в будущем, возможно, в концессию можно будет отдать университеты и больницы.

Министр подчеркнул, что передача объектов образовательной и социальной инфраструктуры в управление частным инвесторам будет зависеть от стратегических задач и конкретных условий.

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На данный момент в Украине в концессию передают в основном инфраструктурные объекты. Например, недавно прошел конкурс по передаче в концессию морских портов «Ольвия» и «Херсон».