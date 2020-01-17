В Нацбанке рассказали об ожиданиях бизнеса

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Нацбанк провел опрос руководителей украинских компаний. Согласно данным опроса, украинские предприятия ожидают умеренную инфляцию, а основным фактором, сдерживающим увеличение производства, является высокий уровень цен на сырье, материалы и энергоносители.

Национальный банк Украины провел опрос руководителей украинских компаний, согласно которому украинские предприятия ожидают умеренную инфляцию и дальнейший экономический рост, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным НБУ, уровень деловой активности украинских предприятий остается достаточно высоким. Высокий уровень деловой активности обеспечивается высоким уровнем реализации товаров и услуг, финансово-экономическим состоянием и инвестиционными расходами на оборудование, машины и инвентарь.

Предприятия прогнозируют темпы роста потребительских цен на уровне 7%, что является близким значением к показателю среднесрочной инфляционной цели Нацбанка (5 +/- 1% п.п.). Более трети компаний планируют обеспечить рост объемов продаж продукции в течение следующих 12 месяцев. Рост объемов реализации товаров и услуг ожидают все респонденты разных видов экономической деятельности. По мнению представителей предприятий, основным фактором, сдерживающим способность увеличивать производство, является высокий уровень цен на сырье, материалы и энергоносители.

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