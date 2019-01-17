Третью мировую войну не избежать,- ученые

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Ученые из Италии прогнозируют, что скоро на Земле произойдет глобальный конфликт.

Специалисты Флорентийского университета в ходе детального анализа последних событий, которое происходят в мире, сделали сенсационное заявление: Третья мировая война скоро начнется, информирует enovosty.com/news.

Со слов экспертов стало известно, что эти события уже нельзя отсрочить. Ученые заявили, что даже если люди начнут жить следую религиозным заповедям, этого процесса, который начался уже не остановить.

Ранее писали, что известная болгарская провидица Ванга отмечала, что во время этой войны наша планета будет полностью разрушена. С ее пророчеств на этот год ясно, что на Земле будет происходить огромное количество катаклизмов, таким способом наша планета будет избавляться от людей. Ванга сообщила, что в 2019 году огромное государство заставит весь мир окунуться во тьму.

Напомним, что еще один великий французский предсказатель Нострадамус говорил, что в текущем году начнется Третья мировая война. Он был уверен, что вооруженный конфликт всполыхнет между двумя сильными и влиятельными государствами.

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