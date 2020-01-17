СБУ задержала «командира взвода разведки ЛНР»

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Сотрудники СБУ задержали «командира взвода разведки ЛНР». СБУ стало известно, что он вернулся в Харьков. Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали «командира взвода разведки ЛНР», который собирал информацию о транспортной развязке Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ , информирует enovosty.com/news.

В 2014 году харьковчанин присоединился к боевикам «ЛНР» на востоке Украины и «выслужился» до командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР». СБУ стало известно, что он вернулся в Харьков. Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города — железнодорожных путях, метрополитене, автовокзалах.

Эти данные он планировал передать представителям террористической организации «ЛНР». Воплотить преступный замысел помешала СБУ. Правоохранители задержали боевика. В его доме был проведен обыск, во время которого были изъяты средства поражения. Сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Санкция статьи — до 15 лет за решеткой.

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