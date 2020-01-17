Рост мировой экономики в 2020 году составит около 2,5%

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В ООН сообщили, что в 2019 году рост мирового валового продукта снизился до 2,3%, а рост валового продукта в 2020 году составит 2,5%

В докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам сообщается, что в 2019 году рост валового мирового продукта уменьшился до рекордной отметки, информирует enovosty.com/news.

В исследовании говорится, что рост валового мирового продукта в 2019 году снизился до самого низкого уровня со времен мирового кризиса 2008-2009 гг и составил до 2,3%. Эксперты ООН прогнозируют, что рост экономики в 2020 году составит около 2,5%.

Эксперты также предупреждают, что в мировой экономике могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и появиться негативные факторы влияния, которые негативно повлияют на инвестиционные планы и состояние валового мирового продукта.

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