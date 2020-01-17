Полицейские задержали группу вооруженных лиц, которые пытались похитить бизнесмена
Двое злоумышленников под видом покупки авто напали на бизнесмена, избили его, надели наручники и на его автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге мужчине удалось убежать и сообщить о происшествии в полицию
Полицейские задержали группу вооруженных лиц, которые пытались похитить местного бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует enovosty.com/news.
Двое мужчин под видом покупки авто напали на бизнесмена, избили его, надели наручники и на его автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге мужчине удалось убежать и сообщить о происшествии в полицию. Немедленно по тревоге были подняты оперативники криминальной полиции Черкасской области и введен оперативный план «Сирена». Проводя розыскные мероприятия, за полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в машине не оказалось.
Оперативники продолжили работать над установлением их места нахождения. Вместе с тем полицейские, которые работали с потерпевшим и отрабатывали место, где был найден его автомобиль, обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего.
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Им оказался житель Киевщины. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также полицейские установили и сообщника — им оказался родной брат злоумышленника. Его задержали на территории Киевской области.