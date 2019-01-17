Девушка-дайвер «взорвала» Іnstagram своими снимками с хищными рыбами

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Іnstagram-страница Мэдисон Стюарт будоражит умы многих интернет-пользователей. Девушка занимается дайвингом. Во время своих подводных прогулок она фотографируется с разными хищными рыбами.

На странице sharkgirlmadison собраны уникальные подводные снимки. Отважная Мэдисон фотографируется с разными подводными жителями, информирует enovosty.com/news.

Жительница Австралии начала заниматься дайвингом еще в 12 лет. Она настолько полюбила воду, что перестала бояться хищных рыб. Для нее они стали настоящими друзьями. Мэдисон Стюарт часто пишет, что акулы боятся людей намного больше, чем мы их.

Под одной из фотографий она написала, что очень любит хищных рыб и тот ужас, который они провоцируют у обычных людей. Мэдисон сообщила, что несмотря на частые контакты с акулами, они ни разу на нее не нападали. По ее мнению, эти рыбы не столь страшны.

Девушка призывает людей полюбить хищников и понять, что самые страшные хищники на Земле – это люди. Ее страница в соцсети Іnstagram демонстрирует, что нужно жить в гармонии с природой, в частности, с подводным миром.

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