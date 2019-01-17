Биологи предсказали исчезновение кофе

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Британские ученые подсчитали, что кофейные деревья оказались под угрозой исчезновения.

Как сообщают сотрудники Королевских ботанических садов имени Кьюри, изменение климата провоцирует вымирание многих кофейных деревьев. По подсчетам британских ученых, на данный момент 60% видов этого растения оказалось под угрозой. Об этом они сообщили научному изданию «Science Alert», информирует enovosty.com/news.

В ходе исследования биологи заметили, что в разных уголках планеты исчезновение кофе идет различными темпами. Самая тяжелая ситуация наблюдается на Мадагаскаре. Здесь 71% кофейных деревьев оказались под угрозой исчезновения.

Любимая многими арабика (на сорт Coffea arabica приходится около 65% продаваемого кофе в мире) также попала в список исчезающих видов. Ученые установили, что этот сорт очень чувствителен к климатическим изменениям, в частности, к вырубке лесов. Также на кофе негативно влияют почвенные заболевания, грибки и паразиты.

Отметим, что всего на Земле известно 124 вида кофейных деревьев. Не все они могут использоваться для приготовления привычного напитка, однако все они играют важную роль в существовании качественного кофе. Благодаря генетическому разнообразию сортов повышается и качество продукта.

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