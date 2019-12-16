СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов

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В Херсонской области сотрудники СБУ блокировали деятельность интернет-агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсонской области двух интернет-агитаторов, которые через запрещенную российскую социальную сеть распространяли призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жители Херсонской области с начала вооруженной агрессии против Украины осуществляли администрирования антиукраинской группы российской соцсети. Под фейковыми именами злоумышленники размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации с сепаратистских сайтов террористических организаций Л/ДНР.

В частности, в распространенных материалах они оправдывали деятельность пророссийских террористов, агрессивную политику России, в том числе аннексию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны.

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Проведенная экспертная оценка подтвердила, что в обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.