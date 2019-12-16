РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Как знаменитости путешествовали в 70-х

Все фото »

Новости общества

16.12.2019 г.
19:58Верховный Суд вынес решение по УПЦ МП
19:43В Харькове водитель снес пешеходов на переходе: подробности
19:26На Киевщине полицейские задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя
18:22В Украине планируют ввести двойное гражданство: подробности
16:03Глава Кипрской церкви осудил РПЦ за критику церквей, которые признали автокефалию ПЦУ
15:52Google обновил карту зарядных станций для электромобилей
15:31На Донбассе зенитчики провели учения по уничтожению вражеских беспилотников и бронетехники
Все новости общества

Аналитика

16.12.2019

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Одобрение более чем двумя третями Палаты представителей США санкций против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2», вызвало смешанные ...
13.12.2019

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против Северного потока-2
Украина и Грузия договорились создать стратегический Совет, по делу Шеремета проходят суды, а в Кабинете министр Украины оценили вероятность падения ...
12.12.2019

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
С самого начала было очевидно, что пришедшая к власти в правительстве грантоедская публика, называющая себя либертарианцами, то есть сторонниками крайней ...

Последние новости

16.12.2019 г.
19:58 Верховный Суд вынес решение по УПЦ МП
19:43 В Харькове водитель снес пешеходов на переходе: подробности
19:26 На Киевщине полицейские задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя
19:11 Завтра Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
18:51 Reuters: В Иране во время акций протеста было убито 304 человека
18:31 Международные стандарты для азартных игр предусмотрены только в законопроекте №2285-2, - эксперт
18:28 Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев
18:22 В Украине планируют ввести двойное гражданство: подробности
17:56 В Украине отменили лишние проверки «непродовольственного» бизнеса
17:54 6375 мегатонн углекислого газа в атмосфере: все лесные пожары на Земле в 2019 (ВИДЕО)
17:20 В Кении запустили крупнейшую солнечную электростанцию в Восточной Африке (ФОТО)
17:08 The Economist: Россия тихо захватывает Молдову
16:56 В Китае успешно испытали автономное грузовое судно
16:52 Тимошенко: «Батькивщина» вместе с аграриями и профсоюзами объявили о бессрочном протесте против рынка земли (ВИДЕО)
16:27 Нацбанк вводит новые меры по удешевлению кредитов
16:03 Глава Кипрской церкви осудил РПЦ за критику церквей, которые признали автокефалию ПЦУ
15:52 Google обновил карту зарядных станций для электромобилей
15:48 «Хрестовий похід» проти «Північного потоку»: як будуть діяти американські санкції
15:31 На Донбассе зенитчики провели учения по уничтожению вражеских беспилотников и бронетехники
15:04 Мы стоим на пороге глобальных изменений, - Алексей Кущ
15:00 Специалисты назвали б/у автомобили, на которые стоит обратить внимание в 2020 году
14:40 Сотрудник банка в США украл $88 тысяч и глупо выдал себя
14:20 Мечта любого дачника: украинец переделал вездеход на автомобиль для копания картошки (ФОТО)
14:00 ВВС США провели испытания революционной беспилотной авиационной системы
13:50 В Украине резко вырос уровень безработицы - Госстат
13:40 В Украине могут разрешить иметь 2 паспорта
13:20 На Тернопольщине произошло тройное ДТП с участием школьного автобуса (ФОТО)
13:07 2019 год стал особенно активным годом для НЛО, посещающих Землю - New York Post
13:00 Удивил всех: Кейт Миддлтон рассказала, каким было первое слово ее младшего сына
12:48 Европа отрезвила РФ своей позицией по Крыму
12:45 Мининфраструктуры придумало новую схему для "евробляхеров": подробности
12:30 Новый стелс-бомбардировщик ВВС США находится в стадии строительства
12:18 Важно разделить вопросы: Посол Литвы поделился опытом о рынке земли
12:15 В Украину привезли Вифлеемский огонь мира: что с ним будут делать (ФОТО)
12:00 Украина попала в рейтинг самых могущественных держав мира
11:39 В Украине стало больше яиц, но меньше молока
11:38 "Эй, Sirі, это наши секреты!"- сотрудники прослушивают обычных клиентов Apple
11:33 Оператор Северного потока-2 решил обогнать санкции
11:16 Перемирие на Донбассе: Названы важные даты
11:14 В МИД не исключают возобновления железнодорожного сообщения с ОРДЛО
10:14 Климкин рассказал, какие города нужны Путину
10:12 Конгресс встал на защиту украинцев: У Трампа готовят наказание для Путину
10:09 Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2020
10:04 США и Китай договорились о перемирии в торговой войне
09:31 Надежный способ: У Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом, - The New York Times
09:29 Эксперт рассказал, как существенно снизить цены на газ
09:10 Дважды был отравлен: Адвокат Трампа сделал сенсационное заявление об Украине
09:06 Десятки тысяч украинцев остались без субсидий
09:00 Рынок труда в Украине: Названы самые популярные и высокооплачиваемые профессии года
08:37 Цель была другая: Москва убила Шеремета случайно и использовала для статистики, - мнение
08:17 Украина и НАТО: Полковник ВСУ рассказал, чем Украина так полезна Альянсу
08:00 В Суммах сильно избили депутата от "Слуги народа". Детали происшествия
07:50 Эксперты определили ТОП-5 самых быстрых автомобилей
07:30 ВМС США показали, как прямо в море авианосец Theodore Roosevelt проводит дозаправку (ФОТО)
07:15 Индийская компания собирается платить немаленькие деньги за сон на рабочем месте
07:00 Очки легендарного Джона Леннона продали за огромную сумму (ФОТО)
06:50 iPad, Tesla, Raspberry Pi: журнал Time назвал главные гаджеты десятилетия
06:10 Судьба Курильских островов: обострение отношений России и Японии
05:45 Погода в столице: утром сильный туман - советы водителям
00:24 Кардиолог назвал простые способы защитить себя от болезней сердца
Все новости »

На Киевщине полицейские задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя

Главная » Последние новости » Новости общества » На Киевщине полицейские задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Киевщине полицейские Житомирской области задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя

13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами Корда полиции Житомирской области в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время совершения нападения на дом предпринимателя. После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под Балаклавой, а одеты были в специальные костюмы.

На Киевщине полицейские задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя

«Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанной группировки в течение определенного периода, поскольку были основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было блокировано нашими сотрудниками. Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения», — сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.

Читайте: СБУ блокировала нелегальный сбыт янтаря

На месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) украинцы. Самому старшему — 43 года, а самым молодым — по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности. Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 960

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Американские санкции против «Северного потока»: лучше меньше, чем ничего
Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев
Когда шум утих и пафос развеялся. Итоги Нормандии в Париже
Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России
Все статьи


Читайте также

Забыли отпустить: стало известно о жестоком произволе в колонии под Киевом
 Существование кибер-армий стало обычным явлением, - эксперт
СБУ блокировала нелегальный сбыт янтаря
 Силовики в Киеве штурмуют квартиру с коллекторами (ВИДЕО)
В Киеве полиция задержала преступную группу «коллекторов»
 В Запорожье СБУ разоблачила мощный конвертцентр
В РФ началась нездоровая конкуренция в режиме взаимного пожирания “пауков в банке”, - Злой Одессит
 Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны, - Турчинов цитирует канцлера Германии

Армия

Снайперская винтовка ТАСКО 7ЕТ3
Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Боевая машина пехоты VBCI (Франция)
Танк «Тирекс»
Вся армия    >>

Персоны

Наталия
КОРОЛЕВСКАЯ
Алексей
ГАРАНЬ
Павел
РОЗЕНКО
Владислав
КРИКЛИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Модель появилась на публике в прозрачном платье, чем вызвала ажиотаж в соцсетях (ФОТО) (3223)

Американский эсминец в сопровождении российских военных вошёл в Чёрное море (ФОТО) (3094)

Рынок труда в Украине: Названы самые популярные и высокооплачиваемые профессии года (2840)

Дважды был отравлен: Адвокат Трампа сделал сенсационное заявление об Украине (2788)

Судьба Курильских островов: обострение отношений России и Японии (2536)

Европа отрезвила РФ своей позицией по Крыму (2171)

Специалисты назвали б/у автомобили, на которые стоит обратить внимание в 2020 году (1877)

Климкин рассказал, какие города нужны Путину (1481)

Мининфраструктуры придумало новую схему для "евробляхеров": подробности (1420)

Цель была другая: Москва убила Шеремета случайно и использовала для статистики, - мнение (1376)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Назван украинский город с самой низкой преступностью (7891)

В Украине замечен очередной «король автохамов» (ФОТО) (7124)

Появилось коммюнике по итогам саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже (6429)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 