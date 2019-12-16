На Киевщине полицейские задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя
На Киевщине полицейские Житомирской области задержали банду преступников во время нападения на предпринимателя
13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами Корда полиции Житомирской области в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время совершения нападения на дом предпринимателя. После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.
Около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под Балаклавой, а одеты были в специальные костюмы.
«Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанной группировки в течение определенного периода, поскольку были основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было блокировано нашими сотрудниками. Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения», — сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.
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На месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) украинцы. Самому старшему — 43 года, а самым молодым — по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности. Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия