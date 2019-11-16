На следующей неделе Украину накроет мощная магнитная буря

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Предстоящая неделя ознаменуется нестабильной геомагнитной обстановкой. Ожидаются магнитные бури и солнечные всплески.

Вторая половина ноября, по словам геофизиков, будет нестабильной. И это уже ощутимо. Первые колебания солнечной активности наблюдались 10 и 11 ноября, информирует enovosty.com/news.

На следующей неделе магнитная буря прогнозируются на 20 и 21 ноября. Она будет первого класса мощности (G1). Незначительные колебания сохраняться также 22 и 23 ноября.

В дни повышенной солнечной активности необходимо предельно осторожными быть людям, страдающим сердечнососудистыми и неврологическими заболеваниями. Установлено, что некоторые начинают ощущать геомагнитные бури еще за 1 или 2 дня до них, то есть практически во время вспышек на самом Солнце. Следует быть готовыми к возникновению беспричинной тревоги, головной боли, бессоннице, боли в суставах и даже тошноте. В дни магнитных бурь необходимо стараться больше времени проводить на свежем воздухе, хорошо высыпаться и употреблять достаточное количество чистой воды.

Также сильные вспышки на Солнце «ощущает» различная техника. Больше всего в зону риска попадает навигационная аппаратура.

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