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Каждый проигрывает по-своему: Ёлкин метко изобразил Трампа и Лукашенко

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Дональд Трамп убежден в том, что одержал победу на выборах в США

Некоторые лидеры никак не готовы принять поражение, несмотря на сопротивление народа и даже на пролитую кровь. То, что каждый выбирает, как проигрывать, нарисовал известный российский карикатурист Сергей Ёлкин. Комментаторы на Фб отметили, что на картинке «не хватает еще одного персонажа — Додона), информирует enovosty.com/news.

Каждый проигрывает по-своему: Ёлкин метко изобразил Трампа и Лукашенко

«Смешно и грустно, если не трагично, когда два психически не здоровых человека находятся на высших государственных постах. От одного из которых (Трампа) зависят судьбы мира», — комментируют интернет-пользователи.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 83

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