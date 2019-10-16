В Украине создали комиссию по защите бизнеса

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине создали комиссию по защите бизнеса В Украине создали комиссию по защите бизнеса

Закрыть Отправить

Кабмин создал комиссию по защите бизнеса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение о формировании комиссии по защите бизнеса, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что при Кабинете министров создана «комиссия по вопросам защиты бизнеса». По словам премьер-министра, в состав комиссии должны войти представители Министерства финансов, Министерства экономики, правоохранительных органов, а также лица, которые будут разбирать сообщения о давлении на бизнес.

Гончарук подчеркнул, что Кабмину нужен определенный период времени, чтобы убрать всех «коррупционеров и негодяев на государственных должностях». И поэтому пока будет функционировать комиссия по вопросам защиты бизнеса, в которую предпринимателям необходимо обращаться с обращениями о давлении на бизнес.

Читайте: СБУ блокировала деятельность предприятия, которое могло бы нанести серьезный вред экологии