Украине необходимо бороться за внешние рынки, — Александр Леонов

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Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом в 5,826 млрд долл., что в 2,3 раза выше дефицита за 2017 год

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять для влияния на сложившуюся ситуацию, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что в первую очередь необходимо бороться с дефицитом бюджета

«Важно проводить меры по энергоэффективности и меньше импортировать энергоносителей, так как огромная часть дефицита формировалась именно за счет приобретения энергоносителей. Необходимо стимулировать украинский экспорт и уменьшать долю импорта. Например, при экспорте сельхозпродукции можно экспортировать более высокий уровень продукции. Также важно использовать меры, уже успешно внедренные западными странами. Однако для этого необходимо вкладывать большие средства. Кроме этого, необходимо бороться за внешние рынки. Конечно, в этом будет помогать и зона свободной торговли с Европейским Союзом и выход на рынки стран Африки, Азии и т.д», — сообщает эксперт