The New York Times: Коломойский сообщает, что на момент национализации ПриватБанк не был убыточным

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Игорь Коломойский сообщил, что на момент национализации ПриватБанк не был убыточным

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский сообщил, что на момент национализации ПриватБанк не был убыточным. Об этом сообщает издание The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Игорь Коломойский сделал заявление после того, как ПриватБанк выиграл апелляцию в лондонском суде, что позволило ему подать иски на миллиарды долларов против Коломойского и другого бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Коломойский сообщил в заявлении по электронной почте, что требования банка неверны и в конечном итоге потерпят неудачу.

Судебная тяжба между ПриватБанком, Коломойским и Боголюбовым началась после того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году в рамках очистки банковской системы страны.